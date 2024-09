Codice strada Salvini | Dialogo con sindaci su zone 30 km orari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Sulle30 all'ora e sugli autovelox stiamo arrivando con ia un punto di buon senso: arrivare a superfici del 60-90% di30 può comportare disagi all'operatività della città. Ci sono strade in cui le30 sono utili e in cui l'autovelox è un dissuasore, ma ci sono altrein cui l'obiettivo di questi strumenti non è la sicurezza, ma altro”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, alla conferenza stampa di presentazione della campagna Onu sulla sicurezzale "United Nations Global Campaign for road safety" a Palazzo Marino, a Milano.