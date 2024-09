Chiariello non perdona Osimhen | doppio gesto a sorpresa in diretta tv

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Durissima critica contro Victorda parte del giornalista Umberto, durante il suo editoriale a Canale 21 La vicendaè terminata forse nel peggiore dei modi. Il calciatore non ha lasciato il Napoli e il club non è riuscito a rinvigorire le proprie casse attraverso la sua cessione. Tutto rimandato a gennaio. Il calciatore avrebbe rifiutato l’offerta economica del Chelsea, che aveva trovato l’intesa con De Laurentiis sulla cessione del cartellino. Invece, per quanto riguarda la trattativa con gli arabi, c’era intesa con il calciatore, ma non tra club. Come detto da Manna stesso nelle scorse ore, difficile chepossa raggiungere l’Arabia nel giro delle poche prossime ore, quando terminerà la finestra di mercato anche per la Saudi League. Nelle ultime ore, invece, rumors sul possibile trasferimento del calciatore verso la Turchia.