Cesano Maderno precipita da una scala | muore in cantiere a 75 anni

(Di lunedì 2 settembre 2024)(Monza Brianza) – Un uomo di 75è morto ando da una. E’ accaduto questa mattina, lunedì 2 settembre, poco dopo le 9.30 in unin va Geremia Bonomelli. Si tratta dunque di un infortunio sul lavoro, a dispetto dell’età avanzata della vittima. L’uomo, per cause che l’inchiesta dovrà appurare, èto da un’altezza di circa due metri e mezzo. Un volo che non gli ha lasciato scampo: i soccorritori, giunti sul posto con una automedica e un’ambulanza, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sulsono intervenuti anche i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i tecnici di Ats per le ispezioni del caso.