Catania la madre la rimprovera per il disordine 26enne cerca di buttarla dalla finestra

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ferita anche la sorellina di 10 anni intervenuta in difesa della mamma Ha tentato di buttare giù dal quinto piano la, 'rea' di averlata per ilin casa, ferendo la sorellina intervenuta in difesa della mamma. E' successo adove per la, accusata di maltrattamenti verso familiari, minacce gravi e