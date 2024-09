CastrumFavara Infantino comunque soddisfatto | Ho visto il giusto atteggiamento in campo

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Cicirello si è inventato il gol in un momento in cui stavamo producendo molto: i ragazzi ci hanno provato sino alla fine".Pietro, allenatore della, ha analizzato così la sconfitta di misura subita al Bruccoleri contro l'Enna: il percorso in coppa Italia termina