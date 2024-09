Cascina scoppia un incendio in un silos

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Pisa, 2 settembre 2024 – Unto in undi un Consorzio Agrario. E’ successo oggi intorno alle ore 19 sulla strada provinciale 31 nel Comune di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi ante l’ausilio dell'autoscala dalla Sede Centrale. L’to nelcontenente cereali è stato estinto. Le cause dell’sono in corso di accertamento.