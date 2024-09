Carta Dedicata a te la nuova social card-bonus da 500 euro al via dal 9 settembre

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 2 settembre 2024) Lada 500è in arrivo. Ilper le spese alimentari e il carburante, noto come "a te ", sarà disponibile dal 9e interesserà 1,3 milioni di persone con un Isee fino a 15.000. embedpost id="1896550" L'annuncio ufficiale sarà dato dal Ministero dell'Agricoltura oggi. Saranno poi attivati sconti aggiuntivi fino al 15% in circa 25.000 supermercati