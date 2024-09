Calciomercato Roma la firma di Hermoso e la decisione sull’ingaggio di Hummels

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Laè reduce dal pareggio incoraggiante contro la Juventus ma le prospettive non sono di certo entusiasmanti dopo le prime tre giornate. La squadra è stata in parte rivoluzionata sule anche le ultime novità per la difesa sono state dai due volti. Mariohato il contratto con la. Le parti hanno raggiunto l’accordo triennale a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. I giallorossi hanno superato la concorrenza del Galatasaray.