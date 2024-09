Calciomercato | Bayern Niente Arabia Coman resta con il club bavarese

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) L'attaccante francese, ex Juve, era nel mirino dei saudito dell'Al-Hilal MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Annunciato in partenza per ilsaudita dell'Al-Hilal appena cinque giorni fa, l'attaccante della nazionale francese Kingsleyresterà alMonaco. Max Eberl, direttore sportivo del c