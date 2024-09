Calcio serie C Carpi - Perugia si giocherà regolarmente domenica

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di lunedì 2 settembre 2024)rinviata? Poteva essere una soluzione, ma ufficialmente non lo sarà. Malgrado i cinque giocatori convocati dalle rispettive nazionali per il prossimo weekend la società ha deciso di non chiedere lo spostamento e dunque il match del Cabassi verràdisputato