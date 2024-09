Calcio | Roma Dovbyk Voglio dare di più per la squadra

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il centravanti ucraino non si è ancora riuscito a sbloccare con la maglia dei giallorossi- "di più per la, ma c'è un processo che non può essere evitato. La costanza e il duro lavoro sono la chiave di tutto". Così Artem, attaccante della, sui social all'indomani