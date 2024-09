Cade ultraleggero a Premariacco i due passeggeri in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Due persone sono rimaste gravemente ustionate in un incidente aereo che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nei pressi dell’aviosuperficie di San Mauro di. Entrambe si trovavano a bordo di unche, per cause ancora da chiarire, è precipitato durante una normale