Cade dalla moto | 14enne in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su sondriotoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Grave incidente oggi pochi minuti dopo mezzogiorno a Tirano in via Argine Poschiavino: per ragioni ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Tirano, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro, una ragazza di soli 14 anni è cadutasuafinendo rovinosamente a