Cadavere carbonizzato ritrovato a Pianura | è di un 20enne

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) E' stato identificato dagli uomini della Squadra mobile di Napoli ilrinvenuto durante le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato in via Torre Poerio a, che aveva interessato delle sterpaglie in una campagna in stato di abbandono della zona.Si tratta - secondo