Caccia ai cervi in Abruzzo | qualcuno vuol farlo diventare il nuovo Trentino?

(Di lunedì 2 settembre 2024) Se la delibera votata ad agosto non verrà annullata, saranno quasi 500 gli esemplari che potranno essere abbattuti. In 83 mila, per dire no, hanno già firmato la petizione del WWF che ammonisce: «Ma quale conservazione! è solo un regalo aitori!»