Bufala Fest 2024 punta sulla diversità alimentare e sulla passione dei turisti per il cibo napoletano | VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Inclusione e, degustazioni per i golosi di mozzarella e non solo, cultura, valorizzazione del territorio attraverso le eccellenze agroalimentari e gastronomiche sono le caratteristiche diche per l’ottava edizione ritorna a Piazza Municipio dal 4 all’8 settembre