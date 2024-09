Brusco calo delle auto elettriche in Europa solo Cina in crescita

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 2 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Performance negativa inper levetturee mercato fermo negli Stati Uniti d’America, con la solache cresce, ma a un ritmo non stabile. Il tasso di penetrazionevetture a batteria nei paesi europei, dopo aver raggiunto il più 9% ad agosto del 2023 è poi crollato fino a sfiorare il meno 6% a dicembre. È quanto rileva il Centro studi di Unimpresa.i cinesi sono rimasti in una situazione positiva con il tasso di penetrazione al 2%, mentre le immatricolazioni americane sono sostanzialmente ferme. L’si allontana dalle, il tasso di penetrazione negli Stati Uniti si è ormai appiattito mentre inl’andamento è in controtendenza, ma instabile, con un positivo più 2% a maggio, anche se si tratta di un valore più basso rispetto ai dati di inizio dello scorso anno.