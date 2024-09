Brianza Pride 2024 | data programma e percorso della grande festa arcobaleno

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Conto alla rovescia per il. L’appuntamento è per il 21 settembre a Seregno dove la comunitàdi Monza einvaderà le viecittà con il corteo, ma non solo. Il raduno è fissato per le 15.30 (con partenza alle 16.30) dall’istituto Martino Bassi di via