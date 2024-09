Borsa | l' Europa si conferma negativa con Wall Street chiusa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) In assenza diper il Labor Day, le Borse europee proseguono in negativo con le vendite che pesano soprattutto sui titoli legati ai beni di consumo e agli industriali. La lente della settimana è, in particolare, a venerdì ai dati sul mercato del lavoro degli Stati Uniti. Sono molto attesi per l'impatto che potrebbero avere sull'entità del primo taglio dei tassi della Fed, dato per scontato nella prossima riunione del 18 settembre, e su quelli successivi. Tra le singole Piazze Francoforte cede un marginale 0,12%, senza un grande impatto dalle amministrative nell'Est della Germania che ha certificato la vittoria dei nazionalisti. Milano perde lo 0,15%, Parigi lo 0,17%. Sugli stessi livelli anche Londra (-0,1%) . Lo spread tra Btp e Bund scende di due punti base a 145. Limano ad un punto base il rialzo i rendimenti con il decennale italiano al 3,78%.