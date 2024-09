Bologna free-entry | i migliori eventi gratis di settembre

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAYChi lo ha detto che per divertirsi servono dei soldi? Ala controprova c'è, eccome: ecco qui una lunga lista di appuntamenti imperdibili che non richiedono un solo euro. E ci sono anche dei grandi nomi in calendario! Un esempio