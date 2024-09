Birdwatching alla riserva naturale ' Lago Santa Luce'

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’estate volge al termine e la frenesia di partire inizia con il diminuire della.Chi parte per il sud e chi arriva da nord.Una visita guidata, 'Tempo di partenza', per conoscere e comprendere l’affascinante mondo degli uccelli, sempre in movimento e pronti ad affrontare il viaggio del