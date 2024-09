Bimba di 8 anni morta in mare a Bibione i risultati dell’autopsia | ha avuto uno scompenso cardiaco

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 2 settembre 2024) È stata eseguita l'autopsia sul corpo delladi 8inlo scorso 28 agosto. In base a quanto emerso dall'esame autoptico la piccola sarebbe deceduta a seguito di uno. La bambina tedesca si trovava in vacanza in Italia con i genitori e i fratellini.