(Di lunedì 2 settembre 2024) Angela Bacares,dell'imprenditoremorto nel naufragio del, sarà chiamata ad affrontare le cause del marito. Prima fra tutte, la richiesta di risarcimento da 4dicon il gigante statunitense Hewlett Packard (Hp). Nel 2022 infattiera stato giudicato colpevole dall'Alta corte di Londra, in forma civile, per aver gonfiato il prezzo della società di software da lui creata, Autonomy, al momento della vendita ad Hp: un'acquisizione che nel 2011 era costata 11,1di. L'ammontare del risarcimento, come specificato dal giudice, sarebbe stato probabilmente inferiore a quello chiesto da Hp (4di).