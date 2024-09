Autonomia differenziata Renna Mpa | Se non ci saranno correzioni referendum sia

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) “In tanti hanno manifestato perplessità profonde sull': dalla Cei alla Banca d'Italia. Per non parlare di decine di giuristi, intellettuali, forze politiche, tra cui il nostro partito e Forza Italia. Ci sarà certamente spazio per unabrogativo, perché sono in