Aumenta il costo del caffè al bar? Per ora non a Modena e provincia

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Da alcuni giorni che si parla di un possibile aumento deldella tazzina dial. Il clima avverso dei mesi scorsi nel Sud Est Asiatico, in particolare la siccità in Vietnam, nonché le inondazioni in Brasile, hanno determinato un calo del raccolto e quindi un aumento del prezzo alla