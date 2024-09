Atletica Valentina Petrillo avanza in semifinale nei 400 metri T12 alle Paralimpiadi Eliminata Dedaj

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bilancio agrodolce per i colori azzurri al termine della sessione mattutina della quarta giornata di gara dell’leggeradi Parigi 2024. Allo Stade de France erano impegnate due azzurre nelle batterie del mattino, ma solamente una di loro ha centrato l’obiettivo della qualificazione al turno successivo mentre l’altra ha dovuto interrompere prematuramente il suo percorso. Buone notizie per, che ha avvicinato il suo personale (58.01) nei 400T12 correndo in 58.35 e realizzando uno dei quattro migliori crono di ripescaggio valevoli per l’accesso in. La 50enne nativa di Napoli, bronzo mondiale in carica sul giro di pista, è arrivata seconda nella quarta heatspdella venezuelana Alejandra Paola Perez Lopez (56.97).