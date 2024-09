Andrea Bocelli e Karol G conquistano le classifiche con il duetto ‘Vivo por Ella’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sono oltre 6.5 milioni le visualizzazioni in 48 ore perG che dominano i trend YouTube globali con il video di Vivo por Ella. Si tratta della nuova versione in spagnolo dello storico successo del tenore che ha scelto la voce della superstar colombiana per accompagnarlo in questo. In poche ore dal rilascio del brano, la canzone ha conquistato la Top Ten in ben 19 Paesi. Il videoclip ufficiale, infatti, è #1 in Messico, Cile, Perù, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay. Secondo posto, poi, negli USA, Spagna e Argentina; ottavo in Canada, #20 in Germania e Regno Unito, #27 in Australia e Francia. Il brano fa parte del prossimo disco di‘Duets’, in uscita il prossimo 25 ottobre in tutto il Mondo, per celebrare i suoi 30 anni di carriera.