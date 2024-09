Alla Mostra del cinema di Venezia 2024 è il momento dell' amfAR Gala | tutti i look delle celeb con sorpresa

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ilannuale durante ladeldi, come sempre all'Arsenale, ha rappresentato un altro appuntamento di stile per riempirsi gli occhi condal Dna sfavillante. Tra lustrini, colore, il solito nero, colpi cioccolata e trasparenze per osare, il colpo di scena: J.Lo all', che non c'era, ma c'era