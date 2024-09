Albano Sant’Alessandro travolta dal treno | grave donna di 60 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bergamo, 2 settembre 2024 - Questa mattina, poco prima delle 11 adSant'Alessandro su un tratto di ferrovia a circa 200 metri dal passaggio a livello, unadi 60è statada unin corsa. Laha riportato un trauma cranico e a un arto inferiore. Non sono al momento note le cause e la dinamica dell'evento. La 60enne è stata trasportata in Codice Rosso all'Ospedale di Seriate