Al via l' anno scolastico | le novità del 2024 tra divieto di cellulari e invasione di supplenti

(Di lunedì 2 settembre 2024) È iniziato oggi il nuovo-2025 anche se le aule aprirper gli studenti solo tra qualche giorno: i primi a rientrare in classe saril 5 settembre gli alunni di Bolzano , il 9 sarà la volta di Trento e via via toccherà a tutti gli oltre 7 milioni di bambini e ragazzi italiani (-110mila in meno), secondo il calendariostabilito dalle Regioni, fino a metà settembre.