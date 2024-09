Affitti brevi scatta l' obbligo del codice identificativo Chi non si registra multe fino a 8 mila euro

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dal primo di settembre è entrato in vigore l’dizione per gli, una nuova misura nazionale per garantire trasparenza e regolarità a un settore che, negli ultimi anni, ha conosciuto una espansione imponente e a tratti fuori controllo. "L’introduzione di sanzioni