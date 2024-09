Affetta da grave idrocefalia tetraventricolare con sindrome genetica da tripla X partorisce al Malzoni Research Hospital

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Grande gioia per Rosa Biondini, 33 anni, impiegata, e per Souleymane Koné, 25 anni, ivoriano, di professione cuoco, per la nascita della piccola Koné Biondini Rahma Mari. La notizia della gravidanza, all’inizio di gennaio scorso, fu appresa con gioia ma anche con timore e preoccupazione. La