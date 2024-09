AFFARI TUOI | STEFANO DE MARTINO NUOVO RE DELL’ACCESS TRA CONFERME E NOVITÀ

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 2 settembre 2024) Da lunedì 2 settembre, torna il grande successoprime time di Rai 1.con ladella conduzione: il giovane e sempre più lanciatoDe. Grandela conduzione: alla guida del celebre gioco dei pacchi, infatti, ci sarà, per la prima volta,De, al suo debutto come conduttore sulla rete ammiraglia Rai. Il game show, in onda dal Teatro delle Vittorie, apre, quindi, la stagione televisiva iniziando a far compagnia al pubblico, tutti i giorni alle 20:40, sin dalla prima settimana di settembre., che vede protagonisti 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese affrontare la partita accompagnati da un loro familiare, torna con il suo meccanismo appassionante ma anche con alcune. I 20 pacchi, con un valore tra 0 e 300.000 euro, tornano a essere azzurri, con spago e sigillo di ceralacca rosso.