Ad Ostia la 106 tappa dell’International Street Food

2 settembre 2024 – Dopo il grande successo di pubblico dell'edizione 2023 con oltre 12 milioni di visitatori, l'VIII Edizione2024 – la più importante manifestazione diesistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), in collaborazione con la Confartigianato Imprese.Il tour sarà aper la sua 106°, da giovedì 5 a domenica 8 settembre in Piazza Magellano – al Curvone, (giovedì ore 18 – 24, venerdì, sabato e domenica ore 12 -24). L'iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale fino alla fine di novembre 2024.