A1 | chiuso il casello di Terre di Canossa

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22 di giovedì 5 alle 6 di venerdì 6 settembre, sarà chiusa la stazione didiCampegine, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia