A luglio la disoccupazione scende ai minimi dal 2008

(Di lunedì 2 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – A, rispetto al mese precedente, crescono gli occupati e diminuiscono i disoccupati. E’ quanto rileva l’Istat. L’occupazione aumenta dello 0,2% per le donne, gli autonomi e in tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni per i quali cala. Il numero di occupati supera di 9 mila unità la soglia dei 24 milioni; la crescita è sintesi dell’aumento tra gli autonomi, che superano i 5 milioni, e della diminuizione dei dipendenti, sia permanenti sia a termine. Il tasso di occupazione sale al 62,3%. Il numero di persone in cerca di lavoro si riduce in tutte le classi d’età. Il tasso diaidal, ovvero al 6,5%, quello giovanile al 20,8%. Il numero di inattivi aumenta tra gli uomini, le donne e i 25-49enni; diminuisce invece tra i 15-24enni e gli ultra cinquantenni. Il tasso di inattività sale al 33%.