Volley Manuel Zlatanov MVP dei Mondiali Under 17! Premi individuali e miglior sestetto | Italia dominante

(Di domenica 1 settembre 2024) L’ha vinto i17 dimaschile, sconfiggendo l’Argentina per 3-2 nella finale andata in scena a Sòfia (Bulgaria) e chiudendo così un cammino impeccabile fatto di sette successi in altrettanti incontri disputati. La nostra Nazionale ha saputo rimontare da 0-2 e ha annullato sei match point nell’infinita serie ai vantaggi che ha animato il quarto set, riuscendo poi a tramortire l’Albiceleste in un tie-break rivelatosi a senso unico. Gli azzurri hanno festeggiato il meritato successo nella prima edizione della rassegna iridata riservata a questa fascia d’età, facendo anche man bassa dei. Lo schiacciatoreha ricevuto il riconoscimento comegiocatrice del torneo (MVP) e anche comemartello della manifestazione.