Volano piatti nella Babele del campo largo

(Di domenica 1 settembre 2024) Che cosa è il? Un'assicurazione per il centrodestra. Più l'opposizione ne discute, più il governo avrà lunga vita. Ieri Goffredo Bettini sul Fatto quotidiano ha scritto un intervento che partendo da guerra e pace (senza Tolstoj a sceneggiare) è balzato con salto triplo senza rete sul "problemone" estivo dell'opposizione: il rientro in pista di Matteo Renzi. Bettini è il primo teorico dell'alleanza tra Pd e Cinque Stelle, è battitore libero nel partito, ma ascoltato, influente per intelligenza e relazioni trasversali. Egli scrive che Renzi è «un politico svelto e scaltro», certifica che l'ex segretario ha subito preso in mano le operazioni di riunificazione e conclude che lo scenario si è trasformato da «inopportuno in un letale errore politico».