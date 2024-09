Violenta caduta dalla bici paura per un 18enne ad Albaredo

Leggi tutta la notizia su sondriotoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Gravissimo incidente per un ragazzo di 18 anni, cadutoproprianella mattinata del primo settembre. Il giovanissimo si trovava in sella alla propria due ruote adper San Marco quando, mentre viaggiava in discesa, ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra violentemente