Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 19:00 (Di domenica 1 settembre 2024) Viabilità DEL 1° SETTEMBRE 2024 ORE 18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 18:30 - VIABILITÀ DEL 1° SETTEMBRE 2024 ORE 18. 20 MATTEO BERTONCINI BUON POMERIGGIO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOVE SEGNALIAMO UN INCENDIO TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE, INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE SU VIA DEI CINQUE ARCHI LA STRADA PERMANE CHIUSA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE NELLE DUE DIREZIONI CONTINUANO SULLA ROMA-NAPOLI LE CODE ANCHE PER MATERIALI DISPERSI DA CEPRANO A ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE PER TRAFFICO SULLA ROMA TERAMO DA VICOVARO A CASTEL MADAMA VERSO ROMA CODE PER TR5AFICO ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE ADESSO IL TRASPORTO PUBBLICO SULL LINEA METRO A È STATA RIATTIVATA LA TRATTA TERMINI BATTISTINI, PROSEGUE PERO’ IL COSUENTO ORARIO CON CHIUSURA ANTICIPATA ALLE 21, INOLTRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SONO CHIUSE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E DI FURIO CAMILLO INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE LUNGO LA LINEA FL4 VELLETRI-CIAMPINO-ALBANO E CIAMPINO-FRASCATI, CHE ERA STATA SOSPESA PER LAVORI DAL 23 LUGLIO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 17:30 - 20 MATTEO BERTONCINI BUON POMERIGGIO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA VIA DEI CINQUE ARCHI DOVE LA STRADA PERMANE CHIUSA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE NELLE DUE DIREZIONI PERMANE CHIUSA ANCHE LA SORA CASSINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER DEI LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN INCENDIO DI UN VEICOLO PESATE AVVENUTO IL 29 AGOSTO, SIAMO ALL’ALTEZZA DI BELMONTE CASTELLO CONTINUANO SULLA ROMA-NAPOLI LE CODE ANCHE PER MATERIALI DISPERSI DA CEPRANO A ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RIMANENDO IN TEMA AUSTOSTRADE COMUNICHIAMO CHE NELLA GIORNATA OGGI È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI, RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI POMERIGGIO È PREVISTO BOLLINO ROSSO PER CONTROESODO SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULL LINEA METRO A È STATA RIATTIVATA LA TRATTA TERMINI BATTISTINI, PROSEGUE PERO’ IL COSUENTO ORARIO CON CHIUSURA ANTICIPATA ALLE 21, INOLTRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SONO CHIUSE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 16:30 - 20 MATTEO BERTONCINI BUON POMERIGGIO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA VIA DEI CINQUE ARCHI DOVE LA STRADA PERMANE CHIUSA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE NELLE DUE DIREZIONI PERMANE CHIUSA ANCHE LA SORA CASSINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER DEI LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN INCENDIO DI UN VEICOLO PESATE AVVENUTO IL 29 AGOSTO, SIAMO ALL’ALTEZZA DI BELMONTE CASTELLO CONTINUANO SULLA ROMA-NAPOLI LE CODE ANCHE PER MATERIALI DISPERSI DA CEPRANO A ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RIMANENDO IN TEMA AUSTOSTRADE COMUNICHIAMO CHE NELLA GIORNATA OGGI È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI, RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI POMERIGGIO È PREVISTO BOLLINO ROSSO PER CONTROESODO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULL LINEA METRO A È STATA RIATTIVATA LA TRATTA TERMINI BATTISTINI, PROSEGUE PERO’ IL COSUENTO ORARIO CON CHIUSURA ANTICIPATA ALLE 21, INOLTRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SONO CHIUSE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral . romadailynews
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