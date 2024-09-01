Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 17:30 (Di domenica 1 settembre 2024) Viabilità DEL 1° SETTEMBRE 2024 ORE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 1° SETTEMBRE 2024 ORE 16. 20 MATTEO BERTONCINI BUON POMERIGGIO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA VIA DEI CINQUE ARCHI DOVE LA STRADA PERMANE CHIUSA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE NELLE DUE DIREZIONI PERMANE CHIUSA ANCHE LA SORA CASSINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER DEI LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN INCENDIO DI UN VEICOLO PESATE AVVENUTO IL 29 AGOSTO, SIAMO ALL’ALTEZZA DI BELMONTE CASTELLO CONTINUANO SULLA ROMA-NAPOLI LE CODE ANCHE PER MATERIALI DISPERSI DA CEPRANO A ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RIMANENDO IN TEMA AUSTOSTRADE COMUNICHIAMO CHE NELLA GIORNATA OGGI È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI, RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI POMERIGGIO È PREVISTO BOLLINO ROSSO PER CONTROESODO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULL LINEA METRO A È STATA RIATTIVATA LA TRATTA TERMINI BATTISTINI, PROSEGUE PERO’ IL COSUENTO ORARIO CON CHIUSURA ANTICIPATA ALLE 21, INOLTRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SONO CHIUSE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 15:30 - FINO A STASERA ATTIVE LIMITAZIONI ALLA SOSTA E AL TRANSITO SU DIVERSE VIE DEL CENTRO ABITATO AD AMATRICE NELLA GIORNATA DI OGGI VIA ROMA È INTERDETTA AL TRAFFICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DEGLI SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE LUNGO LA LINEA FL4 VELLETRI-CIAMPINO-ALBANO E CIAMPINO-FRASCATI, CHE ERA SOSPESA PER LAVORI DAL 23 LUGLIO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 13:30 - FINO A STASERA ATTIVE LIMITAZIONI ALLA SOSTA E AL TRANSITO PRESSO IL BORGHETTO DEI PESCATORI E SU VIA DELLE SCIALUPPE AD AMATRICE PER LA GIORNATA ODIERNA INTERDETTA AL TRAFFICO VIA ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DEGLI SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA A RIETI LA 13 FIERA MONDIALE DEL PEPERONCINO. 20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO DA CEPRANO A FERENTINO IN DIREZIONE ROMA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA ROMA-FIRENZE TRA ORVIETO E CHIUSI IN DIRENZIONE FIRENZE ANCHE PER OGGI ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI SULLE AUTOSTRADE PER AGEVOLARE PIÙ POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI DI RIENTRO DALLE LOCALITÀ BALNEARI, RICORDIAMO CHE OGGI POMERIGGIO È PREVISTO BOLLINO ROSSO PER CONTROESODO A OSTIA PROSEGUE LA 59 EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA TELLINA. romadailynews
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