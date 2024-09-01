Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 16:30 (Di domenica 1 settembre 2024) Viabilità DEL 1° SETTEMBRE 2024 ORE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 15:30 - FINO A STASERA ATTIVE LIMITAZIONI ALLA SOSTA E AL TRANSITO SU DIVERSE VIE DEL CENTRO ABITATO AD AMATRICE NELLA GIORNATA DI OGGI VIA ROMA È INTERDETTA AL TRAFFICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DEGLI SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE LUNGO LA LINEA FL4 VELLETRI-CIAMPINO-ALBANO E CIAMPINO-FRASCATI, CHE ERA SOSPESA PER LAVORI DAL 23 LUGLIO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 13:30 - VIABILITÀ DEL 1 SETTEMBRE 2024 ORE 13. FINO A STASERA ATTIVE LIMITAZIONI ALLA SOSTA E AL TRANSITO PRESSO IL BORGHETTO DEI PESCATORI E SU VIA DELLE SCIALUPPE AD AMATRICE PER LA GIORNATA ODIERNA INTERDETTA AL TRAFFICO VIA ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DEGLI SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA A RIETI LA 13 FIERA MONDIALE DEL PEPERONCINO. FINO AL 4 SETTEMBRE CHIUSURA AL TRAFFICO IN VIA CAVOUR E SULLA SALARIA BIS DA VIA PORTA ROMANA ALL’USCITA SU VIA SALARIA MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ANCHE SU ALTRE STRADE DEL CENTRO A POFI È IN CORSO L’11 EDIZIONE DEL RALLY TERRA DI ARGIL IL CUI PERCORSO TOCCHERÀ I COMUNI DI POFI BOVILLE E MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE LUNGO LA LINEA FL4 CIAMPINO-VELLETRI, CIAMPINO-ALBANO E CIAMPINO-FRASCATI, SOSPESA PER LAVORI DAL 23 LUGLIO DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 12:30 - FINO AL 4 SETTEMBRE CHIUSURA AL TRAFFICO IN VIA CAVOUR E SULLA SALARIA BIS DA VIA PORTA ROMANA ALL’USCITA SU VIA SALARIA MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ANCHE SU ALTRE STRADE DEL CENTRO IN PROVINCIA DI FROSINONE, A POFI È IN CORSO L’11 EDIZIONE DEL RALLY TERRA DI ARGIL. IL CUI PERCORSO TOCCHERÀ I COMUNI DI POFI BOVILLE E MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ FINO ALLE ORE 18. romadailynews
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