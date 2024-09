Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 1 settembre 2024)DEL 1 SETTEMBREORE 13.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO DA CEPRANO A FERENTINO IN DIREZIONECODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA-FIRENZE TRA ORVIETO E CHIUSI IN DIRENZIONE FIRENZE ANCHE PER OGGI ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCONE AI MEZZI PESANTI SULLE AUTOSTRADE PER AGEVOLARE PIÙ POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI DI RIENTRO DALLE LOCALITÀ BALNEARI, RICORDIAMO CHE OGGI POMERIGGIO È PREVISTO BOLLINO ROSSO PER CONTROESODO A OSTIA PROSEGUE LA 59 EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA TELLINA.