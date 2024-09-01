Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 08:30 (Di domenica 1 settembre 2024) Viabilità DEL 1 SETTEMBRE 2024 ORE 08.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCHE PER OGGI ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE AI MEZZI PESANTI SULLE AUTOSTRADE PER AGEVOLARE PIÙ POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI DI RIENTRO DALLE LOCALITÀ BALNEARI, RICORDIAMO CHE OGGI POMERIGGIO È PREVISTO BOLLINO ROSSO PER CONTROESODO AL MOMENTO REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE COMPRESE LE MAGGIORI AUTOSTRADE MOLTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA IN QUESTO FINE SETTIMANA NELLA Regione SEGNALIAMO AD OSTIA PREVISTA LA GARA PODISTICA “OSTIA IN CORSA PER L’AMBIENBTE” PARTENZA PROGRAMMATA PER LE 9.30 DALLA PINETA DI CASTEL FUNASO, PREVISTE CIUSURE ALLA CIRCOLazioNE NEL TRATTO INTERESSATO A RIETI LA 13 FIERA MONDIALE DEL PEPERONCINO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 07:30 - 20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCHE PER OGGI ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI SULLE AUTOSTRADE PER AGEVOLARE PIÙ POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI DI RIENTRO DALLE LOCALITÀ BALNEARI, RICORDIAMO CHE OGGI POMERIGGIO È PREVISTO BOLLINO ROSSO PER CONTROESODO AL MOMENTO REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE COMPRESE LE MAGGIORI AUTOSTRADE MOLTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA IN QUESTO FINE SETTIMANA NELLA REGIONE SEGNALIAMO A RIETI LA 13 FIERA MONDIALE DEL PEPERONCINO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, PER UN INCENDIO, RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA FIRENZE-ROMA, DAL RACCORDO PRENDERE LA SALARIA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE USCITA OBBLIGATORIA A SETTEBAGNI DA QUI PERCORRERE LA SALARIA IN DIREZIONE ROMA RIPERCUSSIONI, CODE SULLA SALARIA E SULLA TIBERINA RISPETTIVAMENTE DA SETTEBAGNI AL RACCORDO E DA VIA DEI PIAN DELL’OLMO ALL’INTERSEZIONE CON LA FLAMINIA, NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA SULLA UMBRO-LAZIALE SPENTO L’INCENDIO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA VITERBO NORD, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN CHIUSURA GLI EVENTI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO LA SFIDA è TRA LAZIO E MILAN CALCIO DI INIZIO ALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2024 ore 18:30 - 20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCENDIO, CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEGUIRE LA SEGNALETICA SUL POSTO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA FIRENZE ROMA, DAL RACCORDO PRENDERE LA SALARIA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE USCITA OBBLIGATORIA A SETTEBAGNI DA QUI PERCORRERE LA SALARIA IN DIREZIONE ROMA DISAGI SULLA UMBRO-LAZIALE PER INCENDIO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA VITERBO NORD, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-NAPOLI PER TRAFFICO SI RALLENTA DA ANAGNI A VALMONTONE, IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Santarcangelo, infrazione del semaforo rosso: entrano in funzione le telecamere in via Pio Massani - Scattano sempre domenica anche le disposizioni di modifica alla viabilità di via Pio Massani, che ... nonché i lavori di rafforzamento delle mura dello Sferisterio, che saranno realizzato dalla Regione ... riminitoday
- Sperimentazione finita, domenica in funzione i vista red a Santarcangelo - Scattano sempre domenica anche le disposizioni di modifica alla viabilità di via Pio Massani , che ... che saranno realizzato dalla Regione con un progetto da 2 milioni di euro. Nel dettaglio, dal 1° ... newsrimini
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