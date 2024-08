Venezia 81 e Rosellini | Alle donne dico di mettere meno la testa a posto

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024)81 e: “dila”. “Anna, è una donna che ha studiato come me, ma non si è laureata per una ragione misteriosa e che dice di aver messo la. Ecco, il mio augurio è che lemettanolae che possano introiettare sempreun sistema vessante rispetto al mondo femminile”.81 e: “dila” E’ questo il messaggio che Federica, interprete di Anna nel film ‘Campo di battaglia’ di Gianni Amelio, spera arrividi oggi. Purtroppo, racconta all’Adnkronos, lesono schiacciate da un sistema che “a volte ci fa credere di non essere abbastanza forti o capaci per intraprendere determinate battaglie o per perseguire le nostre aspirazioni”.