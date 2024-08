Venezia 81 Amelio e l’eco della guerra | Se bastasse un film avremmo risolto tutto

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) (Adnkronos) ->81,. “Seun. Purtroppo isono cose piccole rispetto agli interessi del potere. Perché le guerre, sia quelle passate che attuali, nascono dai potenti e dalla bramosia di conquista”. Così all’Adnkronos, Gianniracconta il suo‘Campo di Battaglia’, in concorso all’81esima edizioneMostra del Cinema. Unche, pur ambientato nell’ultimo annoPrimaMondiale, risuona con forza nel presente. Il regista non si fa illusioni sul potere del cinema di cambiare il mondo ma sceglie comunque di raccontare e dare voce a chi non ha avuto la possibilità di farlo.