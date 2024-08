US Open Shelton e la telefonata | Papà sono in conferenza… – Video

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 1 settembre 2024) (Adnkronos) – Bensi presenta in sala stampa per la conferenza dopo la sconfitta nel derby statunitense con Frances Tiafoe nel terzo turno dell’USrisponde alle domande dei giornalisti dopo il match perso al quinto set ma, tra una risposta e l’altra, deve fermarsi per rispondere a una: “– dice tra le risate dei cronisti –in conferenza”. USe la: “in conferenza” –seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .