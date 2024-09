Una poesia in ricordo del re del liscio Raoul Casadei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) La poetessa e scrittrice di Bellaria Igea Marina Lara Stacchini ha consegnato a Carolina, figlia die re del, e alla Osteria Casa dei Romagnoli, sita in via Marina a San Mauro Mare, una suain memoria di. Un connubio fra arte ed enogastronomia ma non solo, in quanto, racconta l’autrice, dopo la scomparsa del re del, una sera, guardando le stelle insieme al suo compagno, proprio lui improvvisamente le dice: "Sei una scrittrice romagnola, devi scrivere unain memoria die di quello che lui ha lasciato nei cuori di tutti". Questa frase le ha aperto un mondo perché è andata indietro nel tempo, ai ricordi spensierati di quando era una bambina e precisamente all’età di due anni, quando in braccio a suo padre, ballando, le sue prime parole sono state "ciao, ciao, ciao, ciao mare".