Udinese batte Como 1-0 decide Brenner

(Di domenica 1 settembre 2024) UDINE (ITALPRESS) – Una rete disul finire del primo tempo e un rigore fallito da Cutrone in pieno recupero consegnano all'una preziosa vittoria casalinga per 1-0 ai danni del. In una partita non particolarmente ricca di emozioni, i friulani sono bravi a capitalizzare uno dei pochi pericoli creati nell'arco dei 90 minuti. Al 17?, la prima occasione è per gli ospiti, con Da Cunha che calcia a lato con il sinistro una conclusione ravvicinata dopo la respinta di Okoye su cross di Iovine dalla destra. Al 32? è Belotti a provarci di testa, saltando in anticipo su Bijol, ma la sua incornata esce fuori di poco. Nel momento migliore per la neopromossa, sono invece i padroni di casa a passare in vantaggio.