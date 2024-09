Udinese batte Como 1-0 decide Brenner

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 1 settembre 2024) I bianconeri volano a 7 punti mentre ilresta ultimo a quota 1 UDINE - Una rete disul finire del primo tempo e un rigore fallito da Cutrone in pieno recupero consegnano all'una preziosa vittoria casalinga per 1-0 ai danni del. In una partita non particolarmente ricca di em